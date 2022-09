Ministério da Defesa da Rússia divulga vídeo de reservistas mobilizados a treinar

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, esta quarta-feira, imagens do treino militar feito por habitantes mobilizados de Rostov, na Rússia. No Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia esclareceu que o treino militar servia para aumentar as habilidades de tiro dos recém-mobilizados.