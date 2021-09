Ministro da Saúde do Brasil mostra dedo do meio a manifestantes em Nova Iorque

O ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, exibiu o dedo do meio a um grupo de manifestantes que o aguardava em Nova Iorque, Estados Unidos da América, na segunda-feira. Recorde-se que o ministro, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU, testou positivo à Covid-19 no último dia da viagem, causando alarme entre os líderes mundiais com quem esteve reunido.