Ministro de Tuvalu grava mensagem para a COP26 com água pelos joelhos para alertar para as alterações climáticas

O ministro dos Negócios Estrangeiros da ilha de Tuvalu, no Pacífico, gravou uma mensagem para a 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), no meio do mar e com água pelos joelhos. O objetivo de Simon Kofe foi alertar para a subida do nível do mar que afeta os países do Pacífico.