Morango entra para o livro do Guinness como o mais pesado do mundo

Tem 289 gramas, 18 centímetros de comprimento e 34 centímetros de circunferência e entrou para o Livro de Recordes do Guinness como o maior morango do mundo. Este fruto foi cultivado em Israel, em 2021, e mantido no congelador até que o recorde fosse confirmado.