Morreu Ilda Aleixo, a antiga costureira de Amália Rodrigues

A antiga costureira de Amália Rodrigues, Ilda Aleixo, morreu esta terça-feira, aos 100 anos, em Oliveira do Hospital, no lar onde vivia. Recorde a entrevista que a modista deu no ano passado, a propósito do centenário do nascimento de Amália Rodrigues.