MP pondera envio de Magistrados para a África do Sul para ajudar na extradição de Rendeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a ponderar formar uma delegação de magistrados do Ministério Público (MP) para se deslocarem até à África do Sul. O objetivo, informa a PGR, é “prestar todo o auxílio necessário e requerido pelas autoridades sul-africanas no contexto do processo de extradição” de João Rendeiro.