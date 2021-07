Mulher atira criança de edifício em chamas na África do Sul para salvá-la

Uma criança foi salva de um incêndio num edifício em Durban, na África de Sul, ao ser atirada dos andares superiores do prédio até ao nível do solo, onde foi agarrada por populares. As causas do incêndio, que deflagrou esta terça-feira no edifício City Life, ainda não foram apuradas. Várias pessoas saltaram do edifício para se salvarem.