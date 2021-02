Mulher do líder norte-coreano reaparece em público um ano depois

Ri Sol Ju, mulher do líder norte-coreano Kim Jong Un, reapareceu num evento público pela primeira vez após um ano de ausência. Ri Juntou-se ao marido num evento que assinalou o aniversário do falecido pai de Kim e ex-líder da Coreia do Norte Kim Jong Il.