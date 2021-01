Mulher ferida com gravidade em despiste devido a gelo na EN1 em Santa Maria da Feira

O gelo na estrada terá estado na origem de um aparatoso acidente, na madrugada de sexta-feira, em Santa Maria da Feira. Uma condutora, de 54 anos, ficou ferida com gravidade, depois do carro em que seguia se ter despistado na Estrada Nacional 1, no lugar da Meia-Légua, em Escapães.