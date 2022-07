Mulher indígena canta emocionada hino do Canadá em língua cri para o Papa

Com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, uma mulher indígena entoou o hino nacional do Canadá em cri, uma língua dos povos indígenas, para o Papa Francisco. O momento, que não estava previsto, encerrou uma cerimónia repleta de simbolismo, em que o Sumo Pontífice pediu perdão pelo “mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas”.