Multidão sem máscara celebra chegada do verão em festival de música em Paris

Centenas de pessoas juntaram-se nas margens do rio Sena, em Paris, França, na segunda-feira, num festival que celebra a chegada do verão. A festa serviu para assinalar também a diminuição das restrições devido à Covid-19, com centenas de pessoas sem máscara, apesar de essa restrição ainda não ter sido levantada.