Mural de Rashford em Manchester é palco de protesto anti-racista

Centenas de pessoas reuniram-se junto ao mural com o rosto do futebolista Marcus Rashford, na terça-feira, em Manchester, Inglaterra, para deixar mensagens de apoio ao jogador e dizer "não" ao racismo. O mural foi vandalizado por motivos racistas após Rashford ter falhado um penálti na final do Euro 2020. A obra rapidamente foi recuperada pela comunidade local.