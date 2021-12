Músicos homenageiam Carlos do Carmo em concerto especial

“Fado é amor” é o nome do espetáculo de homenagem ao fadista Carlos do Carmo, que morreu no início deste ano. Camané, Carminho, Mariza e Pedro Abrunhosa são alguns dos músicos que vão subir ao palco do Altice Arena a 21 de dezembro, dia em que o fadista faria 83 anos.