“Não quero falar consigo”: Sócrates recusa fazer comentários no dia em que vai saber se é julgado por mais crimes

O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai ficar a saber, esta quinta-feira, se também vai ser julgado pelos crimes de corrupção e fraude fiscal no âmbito do processo principal do caso ‘Marquês’. Em causa está a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa.