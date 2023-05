“Não sou arguido”: Vereador da Câmara do Porto garante que investigação da PJ diz respeito a empresa privada

O vereador do urbanismo na Câmara do Porto, Pedro Baganha, garantiu, esta terça-feira, que não é arguido no âmbito da investigação da PJ que visa o combate a esquemas de corrupção na área do urbanismo das autarquias de Gaia e do Porto.