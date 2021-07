Nesta igreja presta-se culto a Maradona

Diego Maradona é considerado um deus para muitos amantes do futebol. Em 1998, na Argentina, nasceu uma "religião" dedicada ao craque, a que foi dado o nome de "Igreja Maradoniana". Agora, em San Andrés Cholula, no México, abriu a "Igreja Maradoniana do México", para deleite dos fãs.