O céu é o limite: Skater brasileira faz manobra antes de saltar de avião

A skater brasileira Leticia Bufoni juntou-se à equipa da Red Bull para protagonizar uma manobra impressionante a bordo de um avião C-130 Hercules equipado com um skatepark feito à medida. Bufoni saltou do avião com o skate nos pés após fazer um 'feeble grind'.