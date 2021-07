"O ex-marido da Agnes fazia-me ameaças de morte": Iara Dias fala sobre nova namorada do 'rei dos aspiradores'

Iara Dias manteve uma relação com Matthias Schmelz durante dois anos e têm uma filha. Agnes Arabela, ex concorrente da Casa dos Segredos, é, atualmente, companheira do milionário fugido às autoridades portuguesas.