O momento dramático em que uma casa se desmorona e cai ao mar na Argentina

Uma habitação caiu ao mar na cidade de Mar del Tuyu, na província argentina de Buenos Aires, esta quarta-feira. As imagens dramáticas foram captadas por um vizinho e mostram as ondas a bater na casa e esta a desmoronar e cair ao mar. Os proprietários não se encontravam no interior da habitação no momento do acidente.