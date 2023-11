O momento em que três irmãos israelitas libertados pelo Hamas se reencontram com o cão da família

Uriah, de 4 anos, Yuval, de 8, e Ofri, de 10, foram feitos reféns pelo Hamas, juntamente com a mãe, no dia 7 de outubro. A família foi libertada este domingo e, na segunda-feira, o momento foi de enorme felicidade quando se reencontraram, ainda no hospital, com Rodney, o cão da família.