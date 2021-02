O momento em que um barco com oito migrantes a bordo vira após 16 dias no mar

Um barco com oito migrantes cubanos a bordo, incluindo duas mulheres grávidas, virou, no domingo, perto da costa do condado de St. Lucie, na Flórida, EUA. Os migrantes, que estavam há 16 dias no mar, foram resgatados pelas autoridades e por civis e encaminhados para um hospital.