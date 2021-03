O roxo é a cor dominante em duas ilhas da Coreia do Sul

Telhados, estradas e passadiços pintados de roxos. As ilhas de Banwol e Bakji, na Coreia do Sul, são conhecidas como as "Ilhas Roxas" e tornaram-se um ponto turístico famoso devido às suas fotogénicas infraestruturas cobertas desta cor.