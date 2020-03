O vídeo que está a deixar o Mundo em lágrimas. Médicos e enfermeiros cantam "You'll Never Walk Alone"

Com poucas horas de sono e muitas de entreajuda e trabalho, os profissionais de saúde no Reino Unido protagonizaram um momento único durante a luta contra o coronavírus. Separados por uma porta, médicos e enfermeiros juntaram-se para cantar "You'll Never Walk Alone" - Nunca caminharás sozinho.