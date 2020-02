Octávio Lopes comenta ausência de Gabriel: "É um problema de visão que vem mesmo a calhar"

Jornalista lembrou que Bruno Lage já se irritou com Gabriel no passado, que vai estar ausente do clássico frente ao FC Porto devido a uma "patologia ocular", segundo o boletim clínico do Benfica. Isto depois de ter sido expulso contra o Famalicão. Octávio diz que este "é um problema de visão que vem mesmo a calhar".