“Os leitores do Porto passam a ter um jornal que podem escolher, o Correio da Manhã”: CM reforça aposta no Norte

O diretor-geral editorial do CM e da CMTV, Carlos Rodrigues, esteve esta quinta-feira no Porto, onde o CM registou um aumento de vendas após a reformulação gráfica. “Estudámos a forma de nos aproximarmos do povo do norte”, garantiu Carlos Rodrigues, sublinhando que o CM estará cada vez mais próxima desta zona do País.