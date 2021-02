Os vídeos inéditos da invasão ao Capitólio dos EUA mostrados no impeachment de Trump

Os procuradores do Congresso que estão a dirigir o julgamento de impeachment de Donald Trump mostraram imagens inéditas da entrada violenta da multidão no Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro. Nas imagens é possível acompanhar o percurso da multidão pelos vários pisos do Capitólio.