Pagamento de teste à Covid-19 de repatriados de Moçambique provocou o caos no aeroporto de Lisboa

O caos instalou-se no aeroporto de Lisboa, este sábado, quando os cerca de 300 passageiros vindos no voo de repatriamento de Maputo, Moçambique, foram obrigados a realizar e pagar testes PCR para entrar no País.