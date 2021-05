Painéis de energia solar chegam às favelas do Rio de Janeiro

O Revolu Solar é um projeto que teve início em 2015 com o objetivo de fornecer às casas das favelas do Rio de Janeiro, no Brasil, energia de forma mais sustentável e a um preço mais acessível. Há casas nas favelas Babilónia e Chapéu Mangueira que já usufruem dos painéis. Segundo a Revolu Solar, o custo de eletricidade no Rio de Janeiro subiu 105% na última década.