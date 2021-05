Papa beija tatuagem de sobrevivente do Holocausto feita em campo de concentração

O Papa Francisco recebeu em audiência, esta quarta-feira, um padre polaco acompanhado por uma sobrevivente do Holocausto. O padre contou a história de Lidia Maksymowicz, que esteve no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, ao Papa, que se inclinou para beijar o número que a mulher tem tatuado no braço – 70072.