Paraguai faz maior apreensão de sempre de droga dissimulada em carregamento de açúcar

Mais de 3,400 quilos de cocaína foram apreendidos na quarta-feira num armazém perto de Assunção, capital do Paraguai, dissimulados num carregamento de açúcar orgânico. As autoridades avançam que esta é a maior apreensão de droga de sempre no país.