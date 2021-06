Deputados agridem-se a murro e pontapé no parlamento da Bolívia

O senador da oposição boliviana Henry Montero e o deputado socialista do MAS, partido no governo, Antonio Colque, envolveram-se, esta terça-feira, em confrontos no parlamento da Bolívia. Em causa estava se a crise que o país enfrentou em 2019 foi resultado de uma fraude eleitoral ou de um golpe de Estado.