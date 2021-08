Passageiro preso com fita-cola a assento de avião após causar distúrbios a bordo

O passageiro de um voo entre Filadélfia e Miami foi atado com fita-cola ao assento do avião em que seguia, no domingo, após causar distúrbios a bordo. O homem, de 22 anos, é acusado de ter apalpado duas assistentes de bordo e ter esmurrado um terceiro.