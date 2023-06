Pastor alemão cai de falésia e é resgatado de helicóptero pela Guarda Costeira dos EUA

A Guarda Costeira dos EUA resgatou uma cadela que que caiu de uma falésia, com cerca de 91 metros de altura, numa praia isolada no estado norte-americano do Oregon. O local era inacessível por via terrestre e teve de ser acionado um helicóptero. O animal sofreu alguns ferimentos.