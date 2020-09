Patrão de Sócrates nas mãos de superjuiz Carlos Alexandre

Paulo Lalanda e Castro, o ex-patrão de José Sócrates na Octopharma, está acusado por crimes de corrupção, falsificação e lavagem de dinheiro relacionados com negócios milionários do plasma feitos durante anos entre privados e o Estado. Instrução do processo 'Máfia do Sangue' começa a 12 de outubro.