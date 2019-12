Paulo Futre: "Bruno Fernandes tem de estar com uma azia tremenda"

Paulo Futre comentou as declarações de Bruno Fernandes, que afirmou que o Sporting "não esteve no jogo" contra o Gil Vicente. O comentador da CMTV afirmou que o médio "tem de estar com uma azia tremenda", defendendo que o médio não merecia perder este jogo ao contrário dos colegas.