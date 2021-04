Pelo menos 44 peregrinos morrem esmagados em festival judaico em Israel

Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no festival judaico Lag B'Omer, no Monte Meron, no norte de Israel. A sobrelotação do espaço, com mais de 100 mil pessoas, e uma debandada em massa estarão na origem da tragédia.