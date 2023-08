Pelo menos sete crianças mortas em incêndio que deflagrou num campo de deslocados no Congo

Sete crianças, com idades entre um e cinco anos, morreram num incêndio que deflagrou, este sábado, num campo de deslocados no território de Kalehe, na República Democrática do Congo. Desde o mês de maio, centenas de famílias vivem em cabanas improvisadas devido às inundações que destruíram as habitações.