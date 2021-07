Peregrinos muçulmanos já começaram ritual do “apedrejamento do Diabo”

Mina, perto da cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, recebeu esta terça-feira peregrinos para o primeiro de três dias do ritual muçulmano do “apedrejamento do Diabo”. Este ano, devido à pandemia, o ritual que juntava milhões de pessoas de todo o mundo contará apenas com 60 mil cidadãos e residentes sauditas.