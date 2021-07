Pianista dá música com piano abandonado no meio de destroços na África do Sul

Jenny Bowes, uma pianista de Durban, na África do Sul, encontrou um piano abandonado enquanto ajudava o irmão a limpar os destroços deixados numa zona de armazéns saqueados, após a onda de violência no país. Com tristeza e esperança, Bowes agarrou-se ao piano e começou a tocar.