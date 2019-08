Piscinas e insufláveis para toda a família prometem muito divertimento no Splash Seixal

Cerca de 20 mil pessoas já passaram pelo Splash Seixal, um parque aquático de verão com piscinas, escorregas e insufláveis para toda a família. Instalado perto do Terminal Fluvial do Seixal, promete animar os dias quentes até 1 de setembro.