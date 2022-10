PJ detém gangue suspeito de assaltos a residências em Sintra e Cascais. Roubos renderam milhares de euros

Vários homens, todos de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos de idade, foram detidos por suspeitas de prática de crimes de roubo agravado com ameaça de armas de fogo no interior de residências, nas áreas urbanas de Sintra e Cascais, sequestro e detenção e uso de armas proibidas.