Polícia brasileira revela arsenal apreendido em operação em favela que fez 25 mortos

As autoridades apreenderam, na favela do Jacarezinho, no norte do Rio de Janeiro, seis espingardas de assalto, 15 pistolas, uma metralhadora, 14 granadas e várias munições, numa violenta megaoperação que fez 25 mortos.