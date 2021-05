Polícia colombiano atingido com engenho incendiário durante protestos em Bogotá

Um elemento do Esquadrão Móvel Anti-distúrbios da Polícia Nacional colombiana foi atingido por um engenho incendiário, no domingo à noite, durante um protesto em Bogotá. O polícia, que sofreu queimaduras de primeiro grau e complicações respiratórias, está internado nos cuidados intensivos, com prognóstico reservado mas estável.