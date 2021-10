Polícia em serviço escapa por pouco de ser atingido por carro a alta velocidade nos EUA

Um carro colidiu com uma viatura que se encontrava parada numa autoestrada na Florida, nos Estados Unidos da América, devido a um furo no pneu. O condutor do carro parado na via e o polícia que respondeu à ocorrência escaparam por pouco de ser atingidos pela viatura que circulava a alta velocidade.