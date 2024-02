Polícia italiana em confronto com manifestantes após apelo para acabar com o genocídio em Gaza no festival da canção de Sanremo

Vários manifestantes entraram em confrontos com a polícia italiana em Nápoles, Itália, esta terça-feira, durante uma manifestação de apoio a Gaza. O rapper Ghali apelou ao "fim do genocídio" durante a noite de encerramento do festival da canção de Sanremo, este fim de semana.