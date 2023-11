Polícia persegue rapaz de 12 anos em fuga ao volante de empilhadora nos EUA

A Polícia do Michigan, nos EUA, perseguiu, no sábado, durante cerca de uma hora, um jovem de 12 anos que roubou uma empilhadora e a conduziu numa zona residencial. Segundo as autoridades, a empilhadora terá sido roubada de uma escola e na fuga o jovem bateu em pelo menos dez veículos.