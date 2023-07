Polícia solta cão em direção a homem que acabava de render-se nos EUA

A polícia do Ohio soltou um cão em direção a um homem negro que tinha estado em fuga e que acabava de se render, de braços no ar, numa autoestrada do estado norte-americano do Ohio. Um agente do Departamento da Polícia de Circleville soltou o animal apesar da indicação em contrário de outro agente da Ohio State Highway Patrol. O animal mordeu o condutor, que teve de receber tratamento médico. O caso, que ocorreu a 4 de julho, está a ser investigado.