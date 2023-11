Polícia suspeita de roubo em loja mas quando chega ao local é surpreendida com veado a espalhar o caos

Um veado invadiu uma loja no Maine, nos EUA, no Dia de Ação de Graças. A polícia, ao responder à ocorrência, pensou tratar-se de um assalto, mas quando chegou ao local deparou-se com um veado a espalhar o caos dentro do estabelecimento.