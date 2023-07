Polícia usa helicóptero para localizar e resgatar criança de três anos que fugiu do jardim de casa

A polícia de Greene County, no estado norte-americano do Ohio, usou um helicóptero para localizar e resgatar uma criança de três anos que fugiu da babysitter quando se encontravam no jardim da habitação. A criança atravessou um campo de milho, uma estrada, caminhou ao longo de uma vala de drenagem e acabou por ser encontrada num campo de soja.