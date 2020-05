Portas de Brandemburgo desertas fazem lembrar o tempo da Guerra Fria

Devido às regras de distanciamento social e a todas as restrições impostas no mundo, os dias em que centenas de turistas e moradores locais lotavam o marco de Berlim desapareceram. O ponto de referência está tão vazio como durante a Guerra Fria, quando se encontrava atrás da parte oriental do Muro de Berlim.